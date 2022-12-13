Başkan Sadıkoğlu: “Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin gür sesi olmaya devam edeceğiz”

Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin gür sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sebze ve Meyve Hal Binasını ziyaret ederek, hal esnafı ile bir araya geldi.

Sabahın erken saatinde, hal binasının en canlı olduğu dakikalarda gerçekleşen ziyarette hal binasında bulunan tüm komisyon firmalarını tek tek gezen Sadıkoğlu, hayırlı işler diledi, yanan sobaların başında esnafla bol bol sohbet etti.

“Gün ağarmadan ekmeklerinin peşine düşüyorlar”

Hal esnafının Malatya'da yaşayan herkesin daha sağlıklı ve taze ürün tüketmeleri için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını belirten Sadıkoğlu, “Hal binasında Odamız üyesi olan esnafımız da var, olmayan da var. Ancak biz üyemiz olsun veya olmasın tüm esnafımızı geziyor, sorunlarını dinliyoruz. Malatya Sebze Meyve Hali'nde ticaret yapan hal esnafımız gün ağarmadan ekmeklerinin peşine düşüyorlar. Hal esnafımız Malatya'da yaşayan herkesin daha sağlıklı ve taze ürün tüketmeleri için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Üstelik son zamanlarda karlılık oranlarının çok düştüğünü bizlere ilettiler. Bu mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hal esnafımızın hem yerelde hem de genelde bazı sorunları var. Bu sorunları bizlere ilettiler. Bizlerde bu sorunların çözümü için gerek çatı kuruluşumuz TOBB ve ilgili kurumlarla görüşmelerimizi yapacağız. Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin gür sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hal binası esnafı da Sadıkoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirttiler. Sadıkoğlu'nun MTSO Başkanlığına ilk seçildiği günden bu yana kendilerini ziyaret ettiklerini belirten hal esnafı, bu yakın ilginin kendilerini memnun ettiğini de kaydettiler.