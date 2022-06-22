Başkan Sadıkoğlu: “İhracat ürünlerinde 'Malatya Kayısısı' adının kullanılmasını rica ediyoruz”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği heyetini ağırlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yaptığınız ihracatlarda 'Malatya Kayısısı' adının kullanılmasını önemle rica ediyoruz” dedi.

Malatya Kayısısı ve ihracatı üzerine çalışmalar yapmak üzere Malatya'ya gelen Ege İhracatçılar Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Konseyi Başkanı Birol Celep, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Geyik, İstanbul İhracatçılar Birliği Sektör Kurulu Üyesi Bahri Gültekin, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Naci Çetin ve beraberindeki heyet Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

“Malatya kayısısı kuru meyve ihracatında lider konumunda”

Malatya Kayısısının 2021 yılında kuru meyve ihracatında en fazla ihracatla lider konumuna ulaştığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Ege İhracatçılar Birlikleri'nin alt birliklerinden olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 83 yıllık geçmişiyle gerek Ege Bölgesi'nin, gerekse ülkemizin en köklü ihracatçı birliklerinden. Böylesine önemli bir birliğin yönetimini odamızda ağırlamaktan dolayı memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Malumunuz Malatya'mız Kuru Kayısının başkenti. Şehrimizde üretilen Kuru Kayısının büyük bir kısmı Ege bölgesi üzerinden 155 ülkeye ihraç ediliyor. Kuru kayısı ihracatımız 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30'luk artışla 347 milyon dolar seviyesindeydi. Bu durum bizi geçtiğimiz yıl kuru meyve ihracatında lider konumuna taşıdı. Malatya TSO olarak Malatya Kayısımızı marka haline gelmesi için önemli çalışmalar yaptık. Logo ve sertifikasyon çalışmalarını hayata geçirdik. Sizlerde de şu konuda bir istirhamımız olacak. Yaptığınız ihracatlarda paketler üzerinde mutlaka Malatya Kayısısı ifadesinin yer almasını sağlarsanız memnun oluruz. Malatya'dan kayısısının ülke ekonomisine katma değer sağlaması adına ve Malatya'mızdan kayısı ihracatı yapan ihracatçı firmalarımızın önünü de açma konusunda desteklerinden dolayı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Odamıza yaptığınız ziyaretin, başta kayısı ihracatı olmak üzere ilimiz ihracat rakamlarına önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

Ege İhracatçılar Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz de, “İzmir'de önemli Malatyalı müteşebbis arkadaşlarımız var ve biz de onlarla beraber çalışmalar yürütmek üzerine Malatya'ya geldik. Konumuz kayısı. Kayısının daha değerli hale gelmesi adına iki gün boyunca çalışmalar yapacağız. Oğuzhan Başkanımıza da bizleri kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Konseyi Başkanı Birol Celep ise “Hem Malatya'nın hem Malatya'nın spesifik ürünü Kayısımızın tanıtılması, dünya pazarlarında nasıl daha iyi pazarlarız onlarla ilgili çalışacağız. Malatya Kayısısı minimum maliyetle maksimum verimlilik haline nasıl getirilir, onu konuşacağız” dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, “Birlik olarak daha önce Kayısı Araştırma Enstitümüz ile kayısının kurutulması, boylanması, kükürtlemesi ve çekirdek çıkartılması ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmaları Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile daha ileriye taşıma çabamız var. Bu ziyaretimiz bunun için önemli bir adım olacak” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Özdemir, Ömer Dinç, Meclis Divan Üyeleri Ayhan Altunok, Mustafa Eroğlu, Meclis Üyeleri Merdan Demirtaş ve Hikmet Yaşar da yer aldı.