Başkan Sadıkoğlu: “İstişare kültürünü önemsiyoruz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı konuşmada, "İstişare ederek üyelerimizin sektör sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, partinin il ve ilçe yöneticileriyle birlikte MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret ederek, yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik edip, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “İYİ Parti İl Başkanı Sayın Hakan Yılmaz'a ve parti yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de tüm siyasi partilere eşit mesafede istişare kültürümüzü devam ettireceğiz. Siyasilerimizle istişare ederek üyelerimizin sektör sorunlarının çözümü noktasında çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Sadıkoğlu'nu tebrik eden Başkan Yılmaz da, “Oğuzhan Başkanımızın önceki dönem çalışmalarını yakından takip ettik. Oldukça başarılı çalışmalar yürüttü, önemli projeleri hayata geçirdi. Yeni dönemde de yeni yönetimi ve meclis üyeleri ile ilimizin ekonomi için, iş insanları için önemli çalışmalar yapacağından eminiz. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyoruz, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.