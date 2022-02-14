Başkan Sadıkoğlu: “KDV indiriminin olumlu yansımaları olacaktır”

Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gıda üretimi veya ticareti yapan işletmeleri enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet etti.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

“Önemli bir adım”

Açıklanan yeni ekonomi paketini değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, “Devam eden salgınla birlikte ciddi yaralar alan iş dünyası son günlerde oluşan ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Böylesi sıkıntılı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Nureddin Nebati'nin açıkladığı tedbirlerin ve paketi ekonomimizin yaşadığı sorunlara çare olmasını umut ediyoruz. Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketinin özellikle yatırıma ve üretime ağırlık vermemiz gereken bu dönemde önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Girdi maliyetlerini azaltacak yeni adımlar bekliyoruz”

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin tüm kesimler için önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi memnuniyet vericidir. Bu adım, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesini sağlayacak, enflasyon rakamlarının da inmesine katkı sunacaktır. KDV indirimi vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracak çok önemli bir adım olmuştur. Yapılan KDV düzenlemesi karşısında firmalarımızdan da konuya aynı hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz. Ayrıca işletmelerimizin girdi maliyetlerini etkileyen ve etiketlere yansıyan akaryakıt, doğalgaz ve elektrik bedelleriyle ilgili de yeni bir düzenlemenin olması gerektiğini bir kez daha dile belirtmek istiyorum. Yeni ekonomi destek paketinin ve atılan adımların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.