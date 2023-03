Başkan Sadıkoğlu: “Kredi ödemeleri en az 1 yıl ötelenmeli”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın, tüccarın ve sanayicinin depremin yaralarını sarması için her konuda önünün açılması gerektiğine dikkat çekti.

“Faiz ve kar payı talep edilmemeli”

Oda üyelerinin her türlü sorununu ve talebini ilgililere ileten başkan Sadıkoğlu, deprem önceki kullanılan kredi ödemelerinin faiz ve kar payı talep edilmeden en az 1 yıl süreyle ötelenmesini bankalardan talep ederek,

“Malatya'mızın da aralarında yer aldığı 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler ekonomik yaralar da açtı. Bu yaranın sarılması için herkes elini taşın altına koymalı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın açıkladığı Acil Destek Kredisi üyelerimiz için önemli bir can suyu olacaktır. Ancak üyelerimizin deprem öncesi özel bankalardan kullandığı kredileri de var. Üyelerimizin mevcut kredilerini ödeme durumu yok. Bu kredilerin ödenmesi konusunda bankalar kolaylık sağlamalı. Üyelerimizin talebi halinde kredi ödemelerinin faiz ve kar payı talep edilmeden en az 1 yıl süreyle ötelenmesini talep ediyoruz. Özellikle üyelerimiz bankaların zorluk çıkardığına yönelik bizlere serzenişte bulunuyorlar. İş dünyasının deprem yaralarını sarmak için finansmana ihtiyaç duyduğu bu dönemde bankaların mağduriyete mahal vermemesini ve her türlü kolaylığı sağlamasını bekliyoruz. Konuyla ilgili hazırladığımız talep yazımızı çatı kuruluşumuz TOBB'a, BDDK'ya ve Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderdik. Üyelerimizin her konuda yanında olmaya devam edeceğiz, sürecin takipçisiyiz” diye konuştu.