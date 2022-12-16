Başkan Sadıkoğlu: “Malatya'nın yükünü taşıyorlar”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek site esnafıyla bir araya geldi.

Sitede buluna tüm firmaları tek tek ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, “Nakliyeciler Sitemizi ziyaretimizde bizleri ilgiyle karşılayan esnafımıza teşekkür ediyorum. Birçok sektörün olduğu gibi nakliyecilerin de ciddi sıkıntıları var. Özellikle son bir yılda akaryakıta gelen zamlar sektörü zorluyor. Nakliyeciler, sayısız sektörün partneridir. İnanların evine giren gıdadan tutun üretilen tüm ürünlerin satıcıya ulamasına, vatandaşların ev ve işyerlerini taşımasına kadar Malatya'nın yükünü taşıyorlar diyebiliriz. Malatya Nakliyeciler Derneği Başkanı Halis Aydoğdu başta olmak üzere bizleri ilgiyle karşılayan ve ağırlayan tüm esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Başkanımızın yakın ilgisinden memnunuz”

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Nakliyeciler Sitesi esnafı, “Başkanımızın ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Sık sık bizleri ziyaret etmesi ve sorunlarımızı dile getirmesi, ilgili yerlere iletmesi bizleri sevindiriyor. İnşallah bu birlik beraberliğimiz her daim sürer. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette MTSO Meclis Başkan Yardımcısı Şemsettin Tüdün ve Meclis Üyesi Mustafa Bayındır da yer aldı.