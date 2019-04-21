Başkan Sadıkoğlu MTTB Gençliği ile buluştu

Burada konuşan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "MTTB gençliği dün, bugün ve yarın ülkesi ve ümmet coğrafyası için eğitimde bilimde sanatta kültürde üretmeye çalışmaya, 2023 - 2071 hedeflerine ulaşmaya ve büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için çalışmalarını bu hedefler doğrultusunda yapmaktadır. Bugün şehrin Ticaret ve Sanayisinin emini, başkanı, gençliğe rol model olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Başkanımızı ağırlıyoruz. Kendisine zaman ayırdığı için, gençliği dert edindiği için teşekkür ediyorum. Programımızın hayırla vesile olmasını diliyorum" dedi. Daha sonra söz alan Başkan Sadıkoğlu ise, "Bu güzel program için Milli Türk Talebe Birliğine teşekkür ediyorum. Asıl amacımız Malatya'da ticaretimizi artırmak, sanayimizi geliştirmektir. Avrupa'dan daha iyi girişimcilerimiz var, Avrupa'dan iyi vizyonumuz var. Avrupalılardan daha zeki insanlarımız var ama en büyük eksiğimiz yaptığımız işin kolayına, pratiğine kaçmak bu da maalesef bizleri Avrupalıların gerisinde bırakıyor. Eğitim sistemimizde değişimler yaşanmalı, hangi alanda olursa olsun kendimizi yetiştirmeliyiz. Görev sürecimiz boyunca şehrimizin değişimine, dönüşümüne, gelişimine katkı vermemiz gerekiyor. Öncelikle ihracat rakamlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Sonra Organize Sanayi Bölgelerinde iş yapacak insanlara yer vermemiz gerekiyor. Bu durumda istihdam rakamlarını geliştirebiliriz. TSO Akademi olarak iş adamlarımızın ticaretine katkı sunacak seminerler düzenliyoruz. Üniversitelerimizi tarımda, sanayide işin içine sokup üretimi kaliteleştirip, vizyonu geliştirmeliyiz” şeklinde konuştu. Gençliğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "Rızkın 10 da 9 u ticarettedir. Ülkenin geleceği sizlersiniz. Gençlerimiz bunun bilinci ile hareket etsinler, kendilerini her alanda geliştirsinler. Vatana, millete yararlı olacak işler yapsınlar. Kimse kendinize güvenmezken sizler önce kendinize güvenin, gençlik ticarette dezavantaj çünkü herkesi kafasında soru işareti var kendinize güvenip eğitimle bunu tamamlarsanız Türkiye'de aranan adam olursunuz ve yapamayacağınız iş yok. Onun için öncelikle eğitiminizi tamamlayın. Aranan adam olmak için hafta sonları gidip staj yapın kendinizi geliştirin" diye konuştu.

Program soru cevap kısmıyla sona ererken MTTB Başkanı Mehmet Sağdıç Günün anlam ve önemine ilişkin MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğluna hediye takdim etti.