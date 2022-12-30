Başkan Sadıkoğlu: “Sanayi elektriğine indirim talebimizi her platformda gündeme taşıdık”

Taleplerimizin olumlu sonuçlanması üyelerimiz adına bizleri memnun etmiştir” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı. İndirimin sanayiciler için önemli bir gelişme olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Elektrik, sanayide faaliyet gösteren firmalarımızın üretim, lojistik, akaryakıt gibi temel maliyet kalemlerinden biri. Özellikle son bir yılda sanayi elektriğine yapılan zamlar sanayicilerimizi çok zorluyor. Akaryakıta, hammaddeye, işçi ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlarla finansman yönetimi yapmakta zorlanan işletmelerimiz elektrik maliyeti artışıyla boğuşmaktadır. Bu durum günlük hayatımızı da olumsuz etkiliyor. Maliyetleri hızla yükselen firmalar çareyi ürettikleri ürünlere zam yapmakta buluyor. Sanayi elektriğine indirim talebi her daim gündemimizdeydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında şehrimize yaptığı ziyarette kendisine sunduğumuz özel dosyada sanayi elektriğine indirim talebimiz de vardı. Taleplerimizin olumlu sonuçlanması üyelerimiz adına bizleri memnun etmiştir” dedi.

“Sanayicimiz yeni bir zam ile karşılaşmak istemiyor”

Enerji maliyetlerinin işletmeleri zorlayan en önemli konu olduğunu her platformda dile getirdiğini ifade eden Sadıkoğlu, “Daha önce de defaten yaptığımız açıklamalarda Sanayi Elektriğinde kapsayıcı bir indirime gidilmesi gerektiğini belirtmiştik. EPDK tarafından yapılan yüzde 16'lık indirim elbette biraz olsun maliyetleri düşürecektir. 2023'ün ilk üç ayını kapsayacak bu indirim sonrasında sanayicimiz yeni bir zam ile karşılaşmak istemiyor. Aksiye üretim, istihdam ve ihracatımızın yara almaması için daha geniş indirim ve teşviklerin hayata geçirilmesini bekliyor. Üyelerimizin her konuda gür sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.