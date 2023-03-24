Başkan Sadıkoğlu: “Sanayicimize en az 5 yıl enerji desteği verilmeli”

Malatya'da OSB'de üretimin devamlılığı için en büyük gider kalemini oluşturan enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Daha hızlı toparlanmamız için sanayicimize en az 5 yıl enerji desteği verilmeli” dedi.

Sanayicinin üretime devam edebilmesi için enerji maliyetinin düşmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Şehrimiz sanayisi son 5 yılda önemli ölçüde büyüme trendine girdi. İhracat rakamlarımız rekor seviyelere yükseldi. Yıllarca 300-350 milyon dolar bandında kalan ihracatımız gayretlerimizle yükselerek 2022 yılında 455 milyon dolar ile tarihi rekor kırdı. 2023 hedefimiz 500 milyon doları geçmek, 5 yılın sonunda 1 milyar doları yakalamaktı. Ancak yaşadığımız depremler bu hedeflerimize ulaşmayı zorlayacak gibi gözüküyor. Sanayimizin gelişime açık kalması ve ihracat rakamlarımızın düşmemesi için üretmeye devam etmemiz lazım. OSB'deki fabrikalarımızın ciddi desteğe ihtiyacı var. Sanayicimizin en büyük gider kalemi enerji maliyetleri. Bu maliyetin düşürülmesi şart. Toparlanmak için gayret gösteren sanayicimize en az 5 yıl enerji desteği verilmesini talep ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız talep yazısını çatı kuruluşumuz TOBB'a, EPDK'ya ve Enerji Bakanlığı'na gönderdik. Takipçisi olacağız” dedi.

Sanayi üretiminin devamlılığı için giden personellerin geri dönmesini sağlayacak adımların atılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “OSB'mizde 40 bine yakın çalışanımız vardı, bunların en az 25 bini gerek evlerinin ağır hasarlı olması gerekse çocuklarının eğitimi için il dışına gitti. Fabrikalar şuanda yüzde 25 personel kapasitesi ile üretim yapabiliyor. Bu kapasitenin artması için giden personellerin geri dönüşünü sağlayacak adımlar atılmalı. Asgari ücretin üzerinde bir kazançla personelleri geri çekmemiz gerekiyor. İşverenden kesilen işçi payının ve SGK kesintilerinin işçiye verilmesi çalışanı da teşvik etmek için önemli bir adım olabilir. Ayrıcalıklı bir kazanç sunmadığımız takdirde gidenleri geri getirmemiz çok güç. Bu konuda hükümetimizden kapsayıcı adımlar bekliyoruz” diye konuştu.