Başkan Sadıkoğlu: “Sorunlarımız ortak”

Maliyet artışları ve karlılık oranlarının dibe vurması tüm ticarethaneleri olumsuz etkiliyor” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ocak ayında yapılan genel kurul ile ilk kez başkanlığa seçilen Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer ve yapılan genel kurullarda yeniden başkanlığa seçilen Malatya Zahireciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Artun, Malatya Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik ve Malatya Eski Ve Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel'i ziyaret etti.

“Esnaf odaları ile yakın temas halindeyiz”

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Malatya TSO olarak şehrimizdeki STK'lar ile yakın temas halindeyiz. STK'ların çok sesliliğini görüyor, şehre katma değer katacaklarına da inanıyoruz. Şehrimizin kılcal damarları olan esnaf odaları bizler için önemli. Bu şehri geliştirmek, ekonomisini büyütmek istiyorsak esnaf odası başkanlarımızın görüşlerine kulak vermemiz gerekiyor. Eğer esnaf odalarımıza değer verildiğinde motivasyonlarının yükseleceğine, işlerini geliştireceklerine ve kent ekonomisine daha fazla katkı sunacaklarına inanıyorum. Zaman zaman esnaf odası başkanlarımızdan bizlere gelen talepleri üst kurumlara iletiyoruz. Aslında esnaf odalarının üyelerinin ve bizim üyelerimizin sorunları son zamanlarda ortak. Maliyet artışları ve karlılık oranlarının dibe vurması sektörleri çok etkiliyor. Sektörlerin tüm sorunlarını dün olduğu gibi bugünde çatı kuruluşumuz TOBB başta olmak üzere ilgili bakanlıklara,kurum ve kuruluşlara aktarmaya devem ediyoruz. Ben oda başkanlarıma bizleri kabulünden dolayı teşekkür ediyor, yeni dönemlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Desteğine ihtiyacımız var”

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunan oda başkanları, MTSO Başkanı Sadıkoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Üyelerinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler veren Oda başkanları, “Oğuzhan başkanımızın odamızı ziyareti bizleri çok memnun etmiştir. Kendisinin desteğine her zaman ihtiyacımız olacak, gerekli katkıyı vereceğine de inanıyoruz. Bizleri ziyaretinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandılar.

Ziyarette, MTSO Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, Meclis Üyeleri Eyüp Tav ile Mikail İkiz ve Malatya TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan da yer aldı.