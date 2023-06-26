Başkan Sadıkoğlu: "Tüzel kişilerin hak sahipliği mağduriyeti giderilmeli"

Malatya'da deprem nedeniyle iş yeri hasar görmüş tüzel kişilerin hak sahipliği başvurusunda bulunamamasının büyük mağduriyet oluşturduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, düzenleme talep etti.

6 Şubat felaketi sonrasında Malatya'da yaklaşık 20 bin iş yeri kullanılamaz hale gelirken binlerce esnaf ve tüccar ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Yıkılan, ağır veya orta hasar almış iş yerlerinden birçoğunun şahıslar üzerine, bir kısmının ise tüzel kişiliklere ait olduğunu hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, AFAD koordinesinde devam eden hak sahipliği başvurularında tüzel kişilere ait iş yerleri için başvuru alınmadığı ve bu nedenle üyelerin ciddi hak kaybına uğradığını dile getirdi.

Başkan Sadıkoğlu, “Şahıslar, hasar almış mülkleri üzerinden hak sahipliği başvurusu yapabilirken, tüzel kişilere hak sahipliği başvuru seçeneği sunulmamakta ve maalesef yok sayılmaktadır. Bu durum deprem nedeniyle iş yapamaz duruma gelmiş ve umudunu hak sahipliği ile sağlanacak desteğe bağlamış üyelerimiz için ciddi sorun teşkil etmektedir” dedi.

Yaşanan sorun ve taleplerin Bakanlıklar, AFAD ve TOBB'a resmi yazı ile iletildiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “İş yerleri hasar alan veya kullanılamaz hale gelen tüm iş yeri sahiplerimizin tüzel kişilik veya şahıs ayrımı yapılmaksızın hak sahipliğinden faydalanması yönünde gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz. Bu konudaki talebimizi yazılı ve sözlü olarak ilgili makamlara ilettik. Üyelerimizin hak kaybı yaşamaması adına konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Sadıkoğlu, deprem sonucu çarşı diye tabir edilen tüm alanların yıkıldığını, hem işveren hem de nitelikli çalışan binlerce insanın vefat ve göç sebebiyle kaybedildiğine dikkat çekerek, “Malatya'mızın yeniden yapılanması ve yerli nüfusumuzun kaybolmaması adına şehrimiz ekonomisini, ticaretini, sanayisini azami ölçüde korumak, canlandırmak ve desteklemek zorundayız. Bunu başarabilmek için iş dünyamızın gözetilmesi, hak kayıplarının önüne geçilmesi ve bu şehrin ayağa kalkmasında birer paydaş haline getirilmesi gerekmektedir. Üyelerimizin haklarını korumak adına bizler yaşanan tüm sorunların çözümü için gayret gösteriyoruz. Devletimizden de bu konudaki taleplerimize kulak vermesini ve gerekli düzenlemeleri acil olarak hayata geçirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.