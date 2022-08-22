Başkan Sadıkoğlu: “Yatırım ve üretimin devamı adına önemli bir adım”

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından aldığı önlemlerle bankaların ticari kredi faizlerini yüzde 30'ların üzerine çıkmayacak bir şekilde yaptığı sınırlandırma düzenlemesini değerlendiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı adına önemli bir adımdır” dedi.

Ağustos toplantısında faiz indirimi kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle, bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22,85'i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38'i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırılmış, üzerinde bir faiz oranıyla kredi verilmesi imkansız hale getirilmiştir oldu.

“Reel sektöre can suyu talebimizi iletmiştik”

Düzenlemeyi değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüş, reel sektöre can suyu mahiyetinde tedbirlerin şart olduğunu ve bankacılık sisteminde krediye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etmiştik. Merkez Bankasının aldığı yeni kararlar ve yayımladığı önlemler reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Yeni düzenlemeyle kamu bankalarıyla özel bankalar arasındaki faiz makasının daralacağını düşünüyoruz. İş dünyası olarak üretimin ve büyümenin desteklenmesi için, hem yüksek kredi faizlerinin düşürülmesi hem de kredi hacminin artırılmasını önemli buluyoruz. Kredi faizlerinin düşmesi, enflasyonun düşmesine de olumlu etki edecektir. Üyelerimizin her konuda yaşadığı sorunları ve talepleri başta çatı kuruluşumuz TOBB'a ve ilgili bakanlıklara iletmeye devam ediyoruz” dedi.