Başkan Sadıkoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında, Cumhuriyetin önemini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 98. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zor şartlarda, mücadeleyle, emekle kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in hedeflediği, ‘muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, iş dünyası olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Malatya TSO'nun ana gayesi; ihracatımızı ve üretimimizi artırmak, işletmelerimizi modern çağın gereksinimlerine uydurmak, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehrimize seviye atlatmaktır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, üyelerimizin ve tüm hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.