Başkan Sadıkoğlu'ndan taraftarlara maç daveti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşılaşacağı Bodrumspor müsabakası öncesinde bin bilet hediye ederek Malatyalıları maça davet etti. Sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Haydi Malatya. İkinci yarının ilk maçında Bodrumspor ile karşılaşacak #YeniMalatyaspor'umuzun yanında olalım. Pazar günü oynanacak maç için taraftarımıza 1000 adet bilet hediye ediyor, tüm hemşerilerimizi bu önemli maçta tribüne bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Başkan Sadıkoğlu açıklamasında hediye biletlerden yararlanmak isteyen taraftarların Kapalı Çarşı yanındaki Yeni #Malatya Store'ada passolig kartlarına yükleme yapabileceklerini kaydetti.