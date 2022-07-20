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Başkan Söylemez'den eğitim istişaresi

Memur-Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Eğitim Bir Sen il yönetimi, Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunup, eğitim istişaresi gerçekleştirdiler.

Memur-Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve Eğitim Bir Sen il yönetimi, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunup, eğitim istişaresi gerçekleştirdiler.


Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Şahin, “STK'larımız demokrasimiz için çok önemli kurumlardır. Beraberce çalışarak Malatya'ya güzel hizmetler yapacağız” dedi. Memur-Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise Malatya'daki eğitimin durumu hakkında bilgi aktardı. Söylemez, eğitimli ilgili önerilerini de dile getirerek, aksaklıklar ile ilgili bilgiler verdi.

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