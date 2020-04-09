Başkan Söylemez'den iyilik hareketine övgü

Söylemez, evinin 7.kat balkonundan çektiği fotoğraf altına, “An itibariyle 7.kattan gözlemlediğim kadarıyla hafıza kaybı yaşayan teyzemiz bir şekilde kendini dışarı atmış. Rota karışık. Merhamet sahibi kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışan temizlik görevlisi abimiz, evine bırakmaya çalışıyor. Her birimiz en yakınımız çocuklaşmış beli bükülmüşlere çocuklarımıza karşı olan merhametimizin aynısını sunarak kurtuluşa adım atalım inşallah” diye yazdı.