Başkan Sülük, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Belediye Başkanı Sülük, ilk olarak Karagöl Mahallesinde değişecek olan yol güzergahı ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yapılacağı alanda incelemeler yaparak yapım ihalesini alan yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi. Sülük daha sonra ise Yamaç, Köklükaya, Örencik, Uzunkoru, Teluşağı ve Bölünmez Mahallerini, mahalle muhtarları ile birlikte gezerek kilit parke taşı döşeme, yol yapım ve yol genişletme çalışmalarının yapılacağı alanlarda incelemeler yaparak yapım ihalesini alan yüklenici firma yetkililerine yer teslimini gerçekleştirdi. Dere bölgesindeki 9 mahallede başlanacak kilit parke taşı döşeme, yol yapım ve yol genişletme çalışmaları bu yıl tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Sülük, incelemelerde bulunduğu alanlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Pütürge'nin bütün mahallerinde kilit parke taşı döşeme yapmak için gayret gösteriyoruz. Geçen yıl bir bölümünü bitirdik. Bu yıl da Tepehan ve Sağkuşağında çalışmalarımız var. Mahalleleri gezdik tespitlerimizi yaptık. Cami, taziye evi ve okulların etrafında kilit parke taşı çalışması yapmak için yerinde incelemelerde bulunduk. Toplumun yoğun kullandığı yerlerde daha kaliteli bir yaşam sunabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu sene bu bölgeyi de bitirmiş olacağız. Bu hizmet faydalanan bütün hemşehrilerimize de şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Sülük'e yapmış olduğu ziyaretten ve hizmetten dolayı, Yamaç Mahallesi Muhtarı Nusret Erdoğan, Köklükaya Mahallesi Muhtarı Özcan Çiçek, Öğrencik Mahalle Muhtarı Eyüp Ay, Uzunkoru Mahallesi Muhtarı Selim Yıldız, Teleuşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Tanrıverdi teşekkür etti.