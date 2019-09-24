Başkan Turan Karadağ yeni emniyet müdürünü ziyaret etti

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, Hekimhan ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Özli'yi makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarete, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş da eşlik etti. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ziyarette yaptığı konuşmada, şehrin yaşanılır olmasına asayiş yönünden katkı sağlayan Emniyet Müdürlüğü ile istişarelere hazır olduklarını ifade ederek, ilçe halkının huzuru ve güvenliği için kurumlar arası işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Başkan Karadağ “ Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Bize ne görev düşerse seve seve yaparız” dedi. Özli'ye yeni görevinde başarılar diledi. Hekimhan ilçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Özli ize, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hekimhan gibi bir ilçede görev yapmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının desteği çok önemli. Karşılıklı işbirliği içinde Hekimhanlı hemşehrilerimize en iyi hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret iyi dilek temennileri ile sona erdi.