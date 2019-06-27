Başkan Yardımcısı Esen'den MÜSİAD'a ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, MÜSİAD İl Başkanı Muharrem Poyraz'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan MUSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, "Bugün Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcımız Kadircan Esen Bey bizleri ziyarete gelmişlerdir. İmar işleri müdürü ve meclis üyeleri ile beraber bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. MÜSİAD'ın kurumsal kimliği gereği kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman iş birliği içerinde olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Poyraz, “Bundan sonrada belediyemiz ile Malatya'nın hayrına olacak hangi işler varsa iş birliği içerisinde olacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ise, “Bizde Yeşilyurt Belediyesi olarak imar işleri müdürümüz, emlak işleri müdürümüz ve meclis üyelerimiz ile birlikte kurum ve kuruluşları temsil eden vakıfları, dernekleri ve emlak ile alakalı kuruluşları ziyaret ediyoruz. Mehmet Çınar Başkanımızın 31 Mart'tan sonra seçilmesi ile birlikte belediyecilik anlamında birkaç noktada farklı projelerimiz var. Bunları gezerek anlatarak ve istişarelerde bulunarak paylaşmak istiyoruz. Bu konuda bizi dinleyen bize kucak açan bizi her zaman için davet eden bütün derneklere de teşekkür ediyorum" diye konuştu