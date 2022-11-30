Başkan Zelyurt, belediye hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu

Doğanşehir ilçesinin daha yaşanılabilir şehir yapmak için çalışma ekipleriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Zelyurt Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı mahallesinde bulunan 2 bin 800 metrekarelik arazi sorunu hakkında çalışma içerisinde olduklarını ve bu arazinin yasalaşarak vatandaşa verilmesi için uğraş verdiklerini aktararak süreci değerlendirdi. Zelyurt, “Belediye başkanı olduktan sonra önümüze gelen en önemli meselelerden biri Savaklı mahallemizin arazi meselesidir. Buranın geçmişinde 4 bin dekar bir araziyken köylüler kendi aralarında bin 200 dekarının imarını yaptırıyorlar. Paylaşma yapıyorlar geriye 2 bin 800 dekarlık bir alan kalıyor. 2014 yılında Malatya'nın Büyükşehir olması ile 2 bin 800 dekar arazinin tamamı Doğanşehir Belediyesi bünyesine geçiyor. Tek bir çözüm noktası var satışla yapılacak. Köylünün kendi malı ve köylüye ciddi maliyete satmanız gerekiyor. Bu da haksızlık. Bunun için Öznur Çalık vekilimizle görüştük. Ankara'da yerel yönetimler genel müdürü Turan Konak ile görüştük. Daha sonra Öznur vekilimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte gittiğimiz zaman Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştük. Olayı anlattım. Bakanımız dedi ki ‘ne yapabiliriz?' dedim ki metrekaresi 10 lira olsa 28 milyon yapıyor. Bunu köylünün ödeme şansı yok deyince, kendi malını köylüye satıyoruz. Bakan Kurum, ‘ vatandaş ödeyemez' bunu dedi. ‘ne yapmak gerekiyor' deyince buna yasal bir düzenleme gerekiyor dedi. Turan bey çalışma başlatılacağının söyledi” ifadelerine yer verdi.

“Savaklı'ya has bir özel yasa çıkacak ve vatandaşımız kendi arazisi ile buluşacak”

Arazinin yasalaşarak vatandaşa verilmesi için Savaklı'ya has özel bir yasanın çıkacağına da değinen Zelyurt, “Turan bey avukatlar ile bir araya gelerek bunu alt yapıyı oluşturacak bir yasal düzenlemeyi yaptılar. Şimdi o yasal düzenlemenin meclise getirilmesi gerekiyor. Gurup başkanvekilimiz Mustafa Elitaş'a konuyu ilettiler. Bundan sonra bunun takipçisi olup meclise gelip, torba yasaya koyması gerekiyor. Bu konuda Öznur vekilimizin ciddi gayretleri var. Bunun takipçisi olarak Savaklı'ya has bir özel yasa çıkacak ve vatandaşımız kendi arazisi ile buluşacak” dedi.

Tütün yasasının ne durumda olduğuna da değinen Zelyurt, “ Doğanşehir'in ana geçim kaynağı tütün, ciddi manada tütün ekimi yapılır. Tütünün marka değeri Çelikhan olarak geçer ama benim ilçemde üretilen tütün Çelikhan'da üretilen tütünden fazladır. Tütün ekimi yapan bölgelerimiz daha önceden tarım faaliyetleri vardı ama şuanda tarlalarımızda yüzde 80 tütün ekimi var. Kooperatif çalışması, tütün yasası çalışması yapıldı. 250 kişiyle kooperatif kurulması öngörülüyor. 750 metrekare kapalı alan isteniyor. O da imar dışında olacak, tarım alanı olmayacak çok sorunlu. Bu durumu vekillerle görüştük. Sonrasında 6 ay erteleme geldi. Bu üçüncü ertelemeydi. 24 muhtarımızı alarak vekillerimizle birlikte gurup başkanvekilimizle, yardımcılarıyla görüştük. Taleplerimizi dinlediler. İç İşleri bakanımızla da tütünün satışı konusunda görüşmeler yaptık. Çiğ süt örneği uygulanabilir mi? Biz taleplerimizi ilettik kooperatif konusuna alternatif başka imkanlarda olsun sadece kooperatifle tütün ekicisi sınırlandırmasın, vergi bu kadar olmasın, fabrikasyon tütünle bir tutulmasın gibi konularda taleplerimiz ilettik. Şuanda bu konuda çalışmalar yapılıyor. Mecliste görüşme devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İlçedeki doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi veren Zelyurt, “İlçe merkezimizin yüzde 98'i ana hat olarak yapıldı. Vatandaşımız şuanda doğalgazımızdan faydalanıyor. Doğalgaz noktasında ilçe merkezimiz konforlu yaşamla buluşturduk. Rahmetli Vahap başkanımız döneminde başlayan çalışma benim dönemimde de devam etti ve devam etmekte. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına destek vermeye çalışıyoruz. 39 mahallemiz var. 4 merkez mahalle doğalgazdan faydalanıyor. 6 tane de belde belediyesinden geçme belediyelerimiz Sürgü, Kurucuova, Erkenek 3 binin üzerinde olan en büyük mahallelerimiz için de çalışma başlatıldı ve çalışma olumlu sonuçlanırsa bu mahallerimiz de doğalgaz ile buluşturulacak. Diğer mahallerimiz için de imkanlar ölçüsünde doğalgaz müracaatında bulunacağız. Doğalgaz çekilirken imar durumu çok önemli. Diğer mahallerimizde imar durumu biraz daha sıkıntılı o yüzden bu mahallere öncelik verdik” diye konuştu.

“66 dönümlük alana en ucuz millet bahçesini biz yapıyoruz”

Vahap Küçük Millet Bahçesindeki çalışmaların devam ettiğini ve en ucuz millet bahçelerini ilçe olarak kendilerinin yaptığını ifade eden Zelyurt, “Vahap Küçük, Doğanşehir ve Malatya için bulunmaz bir değerdir. Çok ciddi devlet yatırımlarının getirilmesine vesile oldu. Hastaneden, okullara, cami, cem evi, taziye evlerine kadar hepsinde emeği vardır. Şuanda da evlatları aynı şekilde devam ediyor. Vahap başkan döneminde planlanan Millet Bahçesi faaliyete geçmemişti. 66 dönümlük gibi büyük ve çamlık alana en ucuz millet bahçesini biz yapıyoruz. Doğanşehir millet bahçesini kazandıracağız ve Millet Bahçemizin adı da Vahap Küçük millet bahçesi olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Zelyurt, toplumun sosyal, dini ve kültürel faaliyetleri açısından desteklerinin devam ettiğin aktararak, “ Gençlik merkezinin, yarı olimpik havuz için çalışmalar başladı. Gençlik merkezimi ve yarı olimpik havuzumuzu tamamlayarak ilçemize kazandırarak gençlerimize teslim edeceğiz. Bıçakçı Taziye evi de bitmek üzere. Biz ilçe belediyesi olarak camilere, kuran kurslarına, taziye evlerine ve cem evlerine ciddi destekler veriyoruz. Toplumun sosyal, dini ve kültürel faaliyetleri açısından desteklerimize tüm hızıyla devam ediyoruz” diye konuştu.