Başkan Zelyurt esnaf gezilerini sürdürüyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ziyaret ettiği esnaflara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek, sorunlarını dinledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Salı Pazarını beraberinde AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Murat İnal, Serdar Artuç, Dursun Sığırcı ve Gazi Orhan Şahin ile gezen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek esnafların sorunlarını dinledi.

İlçede halkın sorun ve sıkıntılarını birebir yerinde tespit için gezilerine devam eden Başkan Zelyurt, Pazar esnafı ile de tek tek görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Başkan Durali Zelyurt, "Bugün günümüzü Salı Pazarında esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ederek, hayırlı işler dileyip, problemlerini dinledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamlarını ilettik. Durmak Yok Yola Devam" dedi.