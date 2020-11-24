Başkan Zelyurt'a taraftarlardan ziyaret

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u makamında ziyaret ederek Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Kurum ziyaretlerine devam eden Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, son olarak Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u makamında ziyaret etti. Burada konuşan dernek başkanı Kaya, Taraftarlar Derneği olarak şehrin ortak paydası Yeni Malatyaspor çevresinde kenetlenmesi için çalıştıklarını belirterek, kendilerine verdikleri destekten dolayı Zelyurt'a teşekkür ettiler. Tüm ilçelerde temsilcilik açtıklarını ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak için girişimlerde bulunduklarını belirten Kaya, Başkan Zelyurt'a ziyaretin anısına üzerinde adının yazdığı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün ziyaretimize gelerek, güzel bir sohbet ortamı oluşturan, samimiyetleri ile ilgimi çeken, Malatyaspor Taraftarlar Derneği başkanı ve ekibine, amigosuna ve şahsıma sunulan ve beni onure eden formadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.