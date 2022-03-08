Başkanı Cömertoğlu, Ankara'da projelerle ilgili temaslarda bulundu

Malatya'nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ankara'da projelerle ilgili temaslarda bulundu. Cömertoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Başkan Cömertoğlu, Arapgir Belediyesi'ndeki çalışmalar başta olmak üzere projelere ilişkin olarak bilgilendirmede bulunduğu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan, Arapgir'de kurmayı planladıkları Konkasör Tesisi, Beton ve Kilit Taşı üretim projelerine desteklerini isteyip kayısı ve reyhan ürünleri takdim etti. Kılıçdaroğlu da misafirlerine Arapgir'den gönderilen 2 yıldır reyhan çayı ikram ettiklerini ve kendilerinin de ailece severek kullandıklarını söyledi.

Başkan Cömertoğlu Ankara ziyaretleri kapsamında ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba ve Özgür Özer'ide ziyaret etti. Başkan Cömertoğlu Ankara temasları sonrası yaptığı açıklamada , “Misafirperverliklerine teşekkür ediyorum. Mart'ın sonu bahar söylemiyle derman belediyeciliğinin belediye başkanları olarak kardeş belediyelerimize ve bu desteklerin organizesini sağlayan genel merkez yöneticilerimize minnettarlığımla her şey çok güzel olacak" dedi.