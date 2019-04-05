Başkanlar mazbatalarını aldı

Adliye çıkışı konuşma yapan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır “Allah utandırmasın, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2019 seçimlerinde Malatya'nın fotoğrafı Türkiye için önemli bir gösterge olacak. Selahattin Gürkan'ın Büyükşehir'e tecrübesini yansıtacağına inancım tam. Malatyamız Belediye Başkanlarımızla inşallah şahlanacak, mihmandarlığı Selahattin Gürkan yapacak. Tüm Malatyalıların gayret ve çalışmaları ile Malatya Türkiye'de derece yaptı. Bu sürecin Malatya'mıza daha güzel hizmetler getireceğine, Malatya'nın birliğine huzuruna katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Burada kutlanacak güzel bir şey varsa o da Malatya'dır. İzmir'den bir misafirimiz geldi dedi ki ben sizi kutlamayacağım, ben Malatya'yı kutlayacağım ve ben de sizleri kutlayacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız Haliç Kongresinde aynı şu ifadeyi bize kullandı. Dedi ki, ‘sahaya gidin ve yüzde yüzünü kucaklayın' dedi. Ve hakikaten gönül belediyeciliğinin ve gönül cennetinin oluşturulmasına Malatya öncü olmuştur. Bunun destanını sizler yazdınız ve bunun destanın Türkiye okuyacak. Seçimin kaybedeni yoktur, seçim kazananı vardır. Seçimin kazananı demokrasidir, seçimin kazananı Malatya'dır. Seçimi kazanan Malatya'nın dünü, bugünü ve yarınıdır. Bu seçim ülkemize, memleketimize barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bizler şimdiye kadar bu memlekete hizmet etmiş herkese teşekkür ediyoruz. Malatya'mızı hep birlikte el ele vererek Malatya'yı mazisine layık ve istikbale hazırlamak için durmak yok yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Bu uzun soluklu yolda dualarını ve desteklerini esirgemeyen Malatyalı kardeşlerim bizi bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Türkiye'de bizlere hem büyükşehirlerde olsun, hem merkez ve metropol ilçelerde olsun bizi dereceye yükseltme adına elinizden gelen çaba ve gayreti göstererek Türkiye'de takdir almamıza, teveccüh gösterilmesine vesile oldunuz. İnşallah bu desteğe layık olma adına gece gündüz demeden Malatya'mızın, emrinde olarak sizlere hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Çok çalıştık, çok emek verdik ama güzel bir sonuçla karşılaştık. Tevazu ile, Samimiyet ve Gayretle yaptığımız çalışmamızı Malatya'da rekor oy alarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik” dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, “Bugün Malatya'da rekorun tescilini yaşıyoruz. Büyükşehir, Battalgazi, Yeşilyurt belediye başkanlarımız rekor oy kırarak Belediye Başkanı seçilmişlerdir. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Mazbata törenine AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve vatandaşlar katıldı.