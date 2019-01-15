Başkanlar Şire Pazarını görüştü

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek bir süre sohbet edip, istişarede bulundu.

Burada konuşan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Gürkan'ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde çok önemli hizmetler yaptığını belirterek “İnşallah bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çok önemli ve iyi hizmetler yapacağından eminiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya'da yeni bir Şire Pazarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özcan, “31 Mart'ta çok güçlü bir şekilde seçimi kazandıktan sonra, kendisiyle beraber en uygun yeri tespit ederek Malatya'nın en büyük ihtiyacı olan yeni bir Şire Pazarı yerleşkesi ihtiyacını da inşallah kendisine nasip olacak diye düşünüyoruz” dedi.

Aynı şekilde Buğday Pazarının da çok kötü şartlarda hizmet verdiğini dile getiren Özcan, “Hem yeni Şire Pazarı, hem de Buğday Pazarı ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir proje dahilinde güzel bir konsept oluşturulabilecek” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, Malatya'ya yakışır bir Şire Pazarı için gayret göstereceklerini belirterek, “Borsanın sorunlarını biliyoruz. Hakikaten yüze 80'ine yakın kuru kaysı üretiminin Malatya'ya yapıldığı bir yerde Şire Pazarı Malatya'ya yakışmıyor. İlk işimiz mevcut Şire Pazarının ıslah edilme durumunun ötesinde yeni bir Şire Pazarı ile bu ticareti yapan kardeşlerimize uygun ve kayısıya uygun hijyenik koşulların taşıdığı bir pazar oluşması. Bu konuda ve yer tespiti ilgili arkadaşlara talimat verdik. Hali hazırda mevcut belediyemizin, büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmada belirlediği bir yer de var. Orayı ve alternatif yerleri değerlendirilerek hakikaten Malatyamıza yakışır, yaraşır bir Şire Pazarı olması noktasında arkadaşlarımız ile çalışma içerisinde olacağız” dedi.

Ticaret Borsasının Malatya adına önemli bir kuruluş olduğunu kaydeden Gürkan, “Biz şehri yönetirken, şehrin değerleri ile şehri yönetmeyi hep kendimize erdem edinmiş ve rehber edinmişizdir. Biz biliyoruz ki şehir, şehrin değerleri ile yönetilirse erdemli ve faziletli bir şehir olur. Borsamızın önerilerinin değerlendirileceği konusunda bizim fikrimiz tamdır. Şimdiye kadar STK olsun, meslek kuruluşları olsun, derneklerimiz olsun, işçi temsilcilerimiz olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, bunların fikirlerine hep itibar ettik. Borsamız da Malatyamızın önemli bir kuruluşudur. İnşallah gerek Şire Pazarı ile gerek Buğday Pazarı ile ilgili olan talepleri ve gerekse başlanılması ve bir kısmının da finansmanının sağlanmış olduğu lisanslı depoculuk ile ilgili çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Bunları soyuttan somut bir hale getirmemiz lazım” diye konuştu.