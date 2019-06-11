İspanya, Pedreguer Kent Konseyi'nin koordinatör olduğu İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin proje ortağı olduğu 'Basketbol Aracılığı ile Fırsat Eşitliği' projesinin ikinci toplantısı Malatya'da yapıldı.

İnönü Üniversitesi ev sahipliği yaptığı proje kapsamında İtalya , Portekiz ve İspanya'dan gelen sporcu ve antrenörler Malatya'da hem tarihi ve önemli yerleri gezerken, hem de basketbol eğitimi alıyor.

Projeyle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, "EPIC-Basketball projesi kapsamında amacımız; toplum içerisinde spora yönelimi konusunda sıkıntı yaşayan bayanların basketbol aracılığıyla spora yönlendirilmesi, topluma entegrasyonlarının sağlanmasıdır. Bunun yanında toplamda bayanların özgüven duygusunu kazanması, diğer sportif branşlara yönelimlerinin sağlanması da amaç ediniyor. Bu projenin koordinatörü İspanya Pedreguer Belediyesi. Portekiz, İtalya, Türkiye ise projenin ortakları. Türkiye'de de proje koordinatörü olarak İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adına projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Proje kapsamında ikinci toplantımızı Malatya'da yapıyoruz, ilk toplantımız İspanya'da gerçekleşti. Çok verimli bir toplantı oldu. Orada bir hafta boyunca seminer, basketbola özgü uygulama çalışmaları gerçekleşti. O toplantıda dört ülkeyle ilgili müthiş bir kültür kaynaşması oldu. Bizim çocuklarımız onların antrenörlerinden, onların çocukları bizim antrenörlerimizden bir şeyler öğrendi" dedi.

“Güzel paylaşımlar elde ediyor”

EPIC-Basketball projesinin koordinatörü Ventura Ruiz , spor içerisinde cinsiyet anlamında eşit fırsat sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini kaydederek, "Bu projeye İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yine Portekiz, İtalya ve İspanya'dan katılımcılar yer alıyor. Türkiye'de, Malatya'da spor adına çok güzel işler yapıyoruz. Asıl amacımız burada bazı şeyleri paylaşmak ve Türkiye, İtalya, İspanya ile Portekiz bir arada çok güzel paylaşımlar elde ediyor. Burada kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. İnönü Üniversitesi bizi en güzel şekilde ağırlıyor. Belediye ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleri de çok güzel geçti" diye konuştu.

“Birbirlerine çok benzemeleri beni oldukça şaşırttı”

İspanya'nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus de "Güzel bir proje. Projenin en önemli aşaması ikinci etapta Türkiye'deyiz. Projenin en önemli özelliği Akdeniz bölgesindeki toplumların sadece tarihi değil kültürel ve sportif anlamda da iş birliği yapması, birbirlerini tanımalarıdır. Türkiye'ye ilk gelişim. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, İspanya'nın da Batı Akdeniz'de olması ve bu kadar mesafe bulunmasına rağmen kültürel ve sosyolojik anlamda birbirlerine çok benzemeleri beni oldukça şaşırttı. Belediye ve üniversitenin işbirliğini göz önünde bulundurduğumuzda toplumların gelişmesi açısından oldukça önemlidir" dedi.