Başsavcılık Evkur Yeni Malatayaspor'a saldırı ile ilgili soruşturma başlattı

Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor'un tesislerine silahlı saldırı olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Vali Aydın Baruş olayın çok yönlü araştırıldığını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan kulüp tesislerine dün gece yarısı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor maçı sonrası basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş ise, olayın çok yönlü olarak emniyet tarafından araştırıldığını belirtti. Başsavcılığın da konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirten Vali Baruş, “Görgü tanıklarının da ifadesine göre bir araçla gelen 2 şahsın ateş açma olayı gerçekleştirdiği olayı her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet elindeki tüm delilleri titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımıza inanıyorum, elimizde önemli deliller var” dedi.

Kimsenin Malatyaspor'un ve Malatya'nın huzurunu kaçırmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Baruş, “Sağduyu sahibi başkanımıza, yöneticilere teşekkür ediyoruz. Onlarla da bugün bir araya geldik. Bundan sonra da güven içinde hem maçlarına hem de antrenmanlarına çıkmaları için her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.