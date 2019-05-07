Başsavcısı Muhammet Savran'dan kan bağışı

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Türk Kızılay'ı Malatya Şubesini ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Savran, herkesin kan bağışına destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu ve Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurul Üyesi Umut Yalçın'ı ziyaret eden Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, burada kan bağışında bulundu. Özellikle Ramazan ayında kan bağışı sayısında azalma olduğunu kaydeden Savran, “Sağlıklı insanların Kızılay'ın başlatmış olduğu kan bağışına destek olmaları, bu hizmetin şuur bir vatandaş, bilinçli bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz kan bağışlarıyla Kızılay vasıtasıyla istek sahibi olan kutsal görevi yürütenlere bu kan bağışları ulaşacak. Zira biz cepheye gidemiyoruz. Ancak verdiğimiz kanlarla cephedeki insanlara veya hastanelerde sağlık sorunlarıyla mücadele eden insanlara insani bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Vatandaşlık bilinciyle kan bağışının kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir adetin bir ibadet bilinciyle yerine getirildiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu ifade eden Savran, “Her kan verdiğimde rahatladığımı hissediyorum, vatandaş olarak iyi bir şey yaptığımızı, erdemli ve faziletli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Bu noktada aklımızdan gönlümüzden geçenler, bu vazifeyi en iyi şekilde yaşamaları, takdir etmeleri aslında acizane bir tavsiyede bulunuyorum” şeklinde konuştu.