Baştürk: “ Oto galerici esnafımız haksız rekabetten şikayetçi”

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Yakınca ve Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnaflarını ziyaret etti. 2 Ekim'de yapılacak olan MTSO seçimlerine son iki hafta kala Başkan adayı Akif Baştürk, esnaf ziyaretlerine ağırlık vermeye devam ediyor. Malatya Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Arif Ede ile birlikte esnafları tek tek gezen Baştürk, sorunlarını dinleyerek talepleri not aldı ve seçimlerde esnaflardan destek istedi.

“Esnaflarımız haksız rekabetten şikayetçi”

Galerici esnaflarının sorunlarını dinleyen Baştürk, burada sektörle ilgili de açıklamalarda bulundu. Baştürk, “Bugün Yakınca ve Yeşiltepe'de bulunan Galericiler Sitesi esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hem sohbet ediyor hem de sektöre yönelik sorunlarını dinleyerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Neler yapabiliriz bunları tartışıyoruz. Sektörün en büyük sorunlarından bir tanesi teknoloji ile birlikte sektörden bağımsız olarak yapılan araç alım satımları. Esnaflarımız bu hizmetin işin erbabına bırakılmasını ve her şeyin yasalara uygun olarak yapılmasını istiyor. Bu satışlar vergiden bağımsız olduğu için fazla talep görmekte ve bu da piyasayı kötü etkilemektedir. Esnaflarımız bu satışlarla haksız rekabetin olduğunu ve bu durumun düzeltilmesini, her şeyin galericiler üzerinden resmi olarak yapılmasını talep ediyorlar” dedi.

Gittikleri her yerde esnaflar ve vatandaşlar tarafından çok olumlu karşılandıklarını belirten Baştürk, “Tüm esnaflarımızın desteğini hissediyoruz. Gittiğimiz her yerde üye olan veya olmayan tüm esnaf kardeşlerimiz sağ olsunlar bizi çok misafirperver ve sıcakkanlılıkla karşıladılar. Onların bu tutumundan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah seçimlerden sonra başkan olmamız halinde bizler de onların sorunlarına yönelik elimizden ne geliyorsa her şekilde desteklerimizi esirgemeden sorunlarına yönelik çözümler üreteceğiz” şeklinde konuştu.