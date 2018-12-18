Battalgazi aday adayı Ekinci, MTB'yi ziyaret etti

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci, seçim gezileri kapsamında Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren MTB başkanı Ramazan Özcan, Mart 2019'da yapılacak yerel yönetimler seçimlerinin Malatya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Özcan, “Halkımız neyi takdir ederse o olacak, bize de kabullenmek düşer. Battalgazi içinde, Ali başkanımız içinde ,hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Aday adayı Ekinci ise, Battalgazi'ye hizmet noktasında ekibiyle birlikte bu göreve talip olduklarını ifade ederek “Battalgazi ilçemizdeki sıkıntıları, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için bu göreve talibiz. Biz dinleyeceğiz, vatandaşlarımız anlatacak” şeklinde konuştu.

Malatya'ya için Ticaret Borsasının öneminin büyük olduğunu ifade eden Ekinci “Ticaret Borsası Malatya'nın eli, kolu, ayağı diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Ekinci, kendilerini kabul eden Özcan'a teşekkür ederek, görev verilmesi halinde Battalgazi için birlikte çalışacaklarını söyledi.