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Battalgazi adayı Ekinci'ye yoğun ilgi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, seçim gezileri kapsamında esnafları ziyaret etmeye devam ediyor.

Tek tek esnafları gezerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Ekinci, esnaftan da yoğun ilgi gösteriyor.


31 Mart seçimlerine 2 ay gibi bir zaman kalırken, seçim çalışmalarına hız veren İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istiyor. Kendisine destek veren eski belediye başkanları ile birlikte gezdiği esnaflardan yoğun ilgi gören Ekinci, “Şu Malatya'mıza gerçekten tepesine çöken insanlara uyarı anlamında da olsa gerçekten bize yardımlarınızı görmek istiyoruz. Seçmenin bize güzel tepkileri var. Herkesin körü körüne bağlanması gibi değil ama bir partinin ne olduğunu toplumumuz öğrendi. Güzel şeyler var, umut verici şeyler var. İnşallah hep beraber yardımlaşırsak bu kısa sürede herkes tarafından anlaşılır. Sesimizi duyurabilmenin en güzel yolu sandığımızdır.” diye konuştu.


Ekinci, esnafın sorunlarını dinleyerek onların sandıkta kendisini desteklemelerini istedi.

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