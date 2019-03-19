Battalgazi Adayı Güder'den ziyaretler

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "31 Mart'tan sonra belediye başkanı olursak, bayrak emin ellerde olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi yöneteceğiz" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güder, 31 Mart seçimleri kapsamında Kanalboyu ve Cengiz Topel Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerde bulunan Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için güçlü bir destek istedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Malatya Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Güder, "31 Mart'ta bir yerel seçim var. Yerelde bizi sevk ve idare edecek ekip ve arkadaşları seçeceğiz. Biz, AK Parti olarak sivil toplum kuruluşlarının ileri demokrasinin olmazsa olmaları olduğunu ifade ediyoruz. İnşallah kentimize katkı sunarken, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltirken bunu sivil toplum örgütleriyle beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

Battalgazi'yi katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini dile getiren Güder, "AK Parti'nin temel felsefesinde katılımcı belediyecilik anlayışı var. Bizde şehri, şehrin değerleriyle yönetmek istiyoruz. Göreve geldiğimizde hem şehrin değerlerini ortaya çıkarma hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltme de katalizör görevi görerek, sivil toplum örgütleriyle beraber toplumumuza katkı sağlamak istiyoruz. Bu noktada özelde Battalgazi'mize, Malatya'mıza ve genelde de Türkiye'mize hizmet etmek istiyoruz" dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder mahalle toplantısı kapsamında ise Çöşnük mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin Malatya ve Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

31 Mart'taki seçimlere giderken birlik ve beraberliğin önemine bir kez daha vurgu yapan Güder, "İnsanları ayrıştırmak, ötekileştirmek gibi bir amacımız kesinlikle söz konusu değil. Biz, yaratılanı yaratandan ötürü severiz" şeklinde konuştu.

Battalgazi için önemli projelerinin olduğunu ifade eden Güder, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan, bu süreç içerisinde Battalgazi'de 15 yıl belediye başkanlığı yaptı. Hiçbir kesimi diğer kesime üstün olarak görmedi. Herkese eşit davrandı. İnsanın ve insanlığın gereği de budur. Kendisiyle beş yıl beraber çalıştık. Bu hususta çok güzel şeyler öğrendik. Bir ve beraber olacağız. 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olursak, bayrak emin ellerde olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi yöneteceğiz" diye konuştu.