Battalgazi Başkan Aday Adayı Ali Ekinci:

Ama biz doğru yoldayız, hiçbir algı bu birlikteliğimizi bozamayacaktır” dedi.

Ekinci, yaptığı açıklamada, “Çıktığımız bu kutlu yolda hiçbir engel bizi hedeflerimizden ve davamızdan döndüremeyecektir. Bu süreçte bize güç ve kuvvet veren, aziz kardeşlerimizin destek ve hayır dualarıdır. Bize bu meşakkatli yolda dayanak sağlayan birlik ve beraberliğimizdir. Sen -ben kavgasından öte, biz olma ruhudur bizi yollara revan eden hakikat. Bu süreçte göstermiş olduğumuz bu kararlılık birilerini rahatsız etmiş olacak ki küçük, değersiz ve kifayetsiz ayak oyunlarına tenezzül ediyorlar. Sosyal medyamız, basın ve yayın organlarında çıkan haberlerimiz, hedef halinde. Resmi sosyal medya hesabımız malum çevreler tarafından şikayet edilip yayınlarımızı aksatmanın peşindeler. Evet, onların bir hesabı var. Lakin Rahman-i Rahimin de bir hesabı var. Bu hesap tüm hesapların üstündedir. Kuşatmıştır her şeyi. Biz iman etmişiz buna. Ve şu hakikattir ki ve tarih buna şahittir ki, biz haklıyız. Hak ile beraber biz güçlüyüz. Allah mazlumun yar ve yardımcısıdır. Siz kıymetli hemşehrilerimden istirhamım vakur olunuz. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen her türlü söylemden uzak olunuz. Hiç kimsenin hile ve desiselerine kapılmadan bir olunuz” ifadelerine yer verdi.