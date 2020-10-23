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Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Covid-19'a yakalandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinaya girdiğini açıkladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinaya girdiğini açıkladı.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayarak durumunun iyi olduğunu belirtti. Güder paylaşımında, “Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesi ile tedavim evimde devam edecektir. Rabbim Şafi ismi şerifleri hürmetine tüm hastalarımıza acil ve hayırlı şifalar lütfeylesin” dedi.


Daha öncede Malatya'da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Emin Yalçın'da Covid-19'a yakalanmış, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşmuştu.

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