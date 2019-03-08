İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Battalgazi Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, 31 Mart 2019 yerel seçimler dolayısıyla son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.


Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü. Yapılan görüşmelerin ardından imar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları imar komisyonuna havale edildi, bazıları da reddedildi. Toplantı sonrası konuşan Başkan Vekili Zafer Kırçuval, son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Arkadaşlar böylece bir dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi kötü anılarımız oldu. Ben aday olan arkadaşlarımıza yeniden hizmet edecek olmalarından dolayı başarılar diliyorum. Aday olmayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepiniz haklarınızı helal edin. Bizim hakkımız varsa da hakkımız helal olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.