Battalgazi Belediye Meclisi toplandı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddelerinin yanı sıra Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı olağan toplantını yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapılan toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertelendi.

Battalgazi Belediye Meclisi, imar ile ilgili gündem maddelerinin ardından sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi, geçici işçi vizelerinin belirlenmesi, norm kadro derece değişikliği ve meclis üyeleri huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili gündem maddelerini görüştü. Her 4 gündem maddesi de ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda, zabıta memurlarına verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi ise, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, son olarak Battalgazi Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimde, Denetim Komisyonu üyeliğine Abuzer Altın, Osman Şaşa, Cumhur Şahaplıoğlu ve Abdurrahman Kızıl seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirecek.