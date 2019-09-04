Battalgazi Belediye Meclisi toplandı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte başladı. Toplantıda ilk olarak, İmar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da İmar Komisyonu'na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, bir diğer gündem maddesi olarak İspendere Şifalı İçme Suları Tesisleri'nde yer alan otel ve kafe-restoran işletmesinin kiraya verilmesi konusunda encümene yetki verilmesini görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak Arslantepe Temizlik ve Ticaret Limidet Şirketi'nin Anonim Şirketi olarak belirlenmesi, ana sözleşmesine madde eklenmesi, sermayesinin artırılması ve genel kurulda Battalgazi Belediyesi'ni temsilen yetkili atanması konusunu görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını ise, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.