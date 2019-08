Battalgazi Belediye Meclisinde AK Parti gurubu toplandı

Toplantıda yapılan konuşmalarda, Battalgazi ilçesinin kalkınması ile birlikte Malatya'nın kalkınacağına dikkat çekildi.

Battalgazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı, Battalgazi Belediyesi İspendere İçmeleri Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi belediye Meclis üyeleri ve partili yöneticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bugün bu mekanda hep birlikte İspendere'mizi tanıma amaçlı, tanıtma amaçlı bir toplantı yapalım dedik. Gurup toplantıları her ay mutat yapılan toplantılardan biridir. Burada alınan gündemle ilgili inşallah görüşlerinize başvurulacak. Bugün gurup toplantımızda 16 maddemiz var. Bu olağan gündemimizi, olan gurup meclis toplantımızı rabbim hayırlara vesile kılsın. Alacağımız kararların özelde Battalgazi, genelde Malatya'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, İspendere İçmeleri'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “İspendere, Malatya'mız için çok önemli bir merkez, önemli bir kaynak. Belki Malatyalıların farkına varmadığı veyahut ta unutmuş oldukları bir tesis. Özellikle İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan çalışmalar neticesinde buradaki suyun bir çok hastalığa faydasının olduğu, daha öncesinde sadece böbrek taşları üzerinde etkili olduğu, ama sonrasında gerek sağlık bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerde, gerek hıfzıssıhha kurulunda yapılan tetkikler sonucunda özellikle sindirim sistemi üzerinde çok ciddi faydalarının olduğu, zührevi hastalıklar dediğimiz deri hastalıkları üzerinde etkilerinin olduğu, sebebi bilinmeyen ağrılarda etkin bir tedavilerinin olduğu bilinmektedir. Burada dört tane havuzumuz var. Sayın vekillerim 2 tanesi erkek kısmına ait, diğer 2 tanesi de bayan kısmında olan havuzlarımız var. Tabi bunlar sürekli burada bazı ağır metallerin bulunması hasebiyle suyu sürekli sürküle etmemiz lazım. Sürekli sürküle edilen bir suyun da belli bir ısıda tutulması zor bir olay. Çünkü siz bunu yapay sistemlerle ısıtmak zorundasınız” diyerek, tesisin tamamının hizmete sunulması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

İmar ile ilgili Battalgazi ilçesinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Güder, “İmar ile ilgili problemler vardı Battalgazi bölgesinde. Biz arkadaşlarımıza ilk geldiğimiz günden itibaren talimatlandırdık. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Tabi mevcut burada yapılar var, o yapıları dönüştürmemiz hem oradaki vatandaşlar açısından büyük bir külfet, hem belediyemiz açısından büyük bir külfet gerektirdiğini düşünerek, mevcut yapıları şuan korumak kaydıyla Orduzu bölgesinde on bin dönüm olmak üzere, yine Hanımınçiftliği bölgesinde 20 bin dönüm olmak üzere buraların imara açılması hususunda arkadaşlarımız çalışmalarını bitirdiler. Biz 1/1000'lik imar planlarımızı bitirmiş olacağız. İnşallah o bölgeleri de imara açarak Battalgazi'nin bu geri kalmışlığını veyahut ta gelişememişliğini giderme adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ciddi bir uğraş ciddi bir işlev diye düşünüyorum” diye konuştu.

Battalgazi ilçesinde çiftçilere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Güder, “Seçimlerden önce ‘Battalgazi bölgesi ve Malatya'mız bir tarım kenti. Çiftçimize yardımcı olmamız açısından çiftçimizin kullanabildiği, ama herkesin sahip olamadığı makine, ekipman parkurunu Battalgazi'mizde oluşturalım' dedik. Seçimden önce böyle bir vaadimiz vardı. Kırsal kalkınma ile olan çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Tabi bunu yapabilmemiz için bir kooperatifin kurulması gerekiyor. O kooperatifi de arkadaşlar kurdular. İnşallah bize ve encümenimize yetki verildiği taktirde, orada araç parkurunu kurarak hem Milli Eğitim Müdürlüğü'nün elinde olan Ziraat Okulu'nda mevcut atıl durumda bulunan veya az bir para ile tamiratı yapılacak olan araç gereçleri belediyemiz bünyesine alacağız. Bu yönüyle çiftçimize yardımcı olmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder, GES çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, “GES ile ilgili olarak sayın bakanımızın girişimiyle Dünya Bankası'nda para kaynağı bulundu. İnşallah Eylül ayında GES'imizde özellikle Asfalt Plenti'mizin yanında bir megavatlık GES enerjisini de kuracağız. Battalgazi'mizin şu an 2 megavatlık ihtiyacı var. Bunun 1 megavatını Battalgazi'mize kazandırırsak, önümüzdeki süreçte de diğer ihtiyacımızı karşılamak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'da, Belediye meclis üyeliğinin önemine dikkat çekerek, “Meclis üyelikleri gerçekten temsil noktasında çok önemli, sorumluluğu olan yerler. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızın hem siyasi tecrübesi, kısa dönem tepeden gelme arkadaşlarımız değil. Hem Ak Parti belediyeciliğini, yöneticiliğini, hem AK Parti teşkilat disiplinini bilen arkadaşlarımız. Dolayısıyla başkanımın etrafında kenetlenerek güzel fikir, düşünceler geliştirerek, inşallah bu hizmetlere katkıda bulunacağımıza yürekten inanıyorum. Yeşilyurt Belediyesi imar açısından bakıldığı zaman gelişmeye ve sosyal donatılar açısından çok rahat alanların bulunduğu bir yer. Battalgazi bölgemiz işte Malatya'nın ticari merkezi olan, ekonomik merkezi olan, işte tarihi alanların bulunması, üniversitenin bu bölgede bulunması, dolayısıyla kendi içerisinde farklı özellikleri var. Malatya'yı bir bütün olarak ele alarak Battalgazi bölgesinin daha çok belki ıslah çalışmaları, cephe çalışmaları, merkezde kalan ticari alanların biraz daha modernazyonuyla birlikte, oraların daha fazla gezilebilir, gezdirilebilir, ticaretinin canlandığı merkezler haline dönüştürülmeli. Her yerin kendine göre bir plan, bir yaklaşımı olmalı. Haliyle belediyelerimizin güzel hizmetler yaptığına şahit oluyoruz. Gayretli başkanlarımızın ortaya koyduğu hedefler çok güzel. Tabi bunların çok iyi anlatılması lazım. Çünkü sürekli karşınızda bir dezenformasyon yapılıyor, sürekli yapılan işlerin küçümsenmesi gibi, karalanması gibi” diyerek, hizmetlerin halka anlatılması bakımında teşkilat mensuplarına ve meclis üyelerine önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, AK Parti'ye verilen desteğin önemine dikkat çekerek, “Seçimler bitti. Milletimiz bizlere çok ciddi destekler verdi. Özellikle Osman başkanımıza ve bizlere çok ciddi destekler verdi. Bu desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu desteğin sorumluluğu da bir o kadar ağır. Bu ağırlığı taşıyabilecek meclis üyelerimiz ve belediye başkanımızla inşallah bu millete vefa borcumuzu da hep birlikte ödemiş olacağız. Battalgazi, Malatya'mızın önemli merkez ilçelerinden birisi. Malatya'nın bütünüyle kalkınması noktasında Battalgazi'nin geri kalmaması lazım. Aslında bir adımda öne çıkması lazım. Bunun için tüm ekip olarak, biz bir takımsak bütün ekip olarak bu çalışmayı yapmamız lazım. Takımda bir dişlinin aksaması, tüm makinanın işleyişini bozar. Biz hizmet etme noktasında hep birlikte gayret göstermemiz lazım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın koordinesinde bu hizmetleri milletimize bir an önce yapmamız lazım. Meclis üyeliği gerçekten çok önemli. Bunu sadece el kaldırma vazifesi olarak görmemek lazım. Bu noktada meclis üyelerimizin her birisi, belediyemiz ve teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışmamız ve milletimize anlatmamız lazım. Sizler her biriniz o bölgedeki çalışmalarımızı anlatmanız lazım. Hem vatandaşın sorunlarını belediyeye anlatmanız lazım. Ama aynı zamanda belediyenin hizmetlerini de vatandaşa anlatma noktasında teşkilatlarımızla birlikte köprü görevi görmekteyiz. Battalgazi'nin özellikle imarı noktasındaki çalışmaları önemli. Kentsel dönüşüm önemli. Bu çalışmaları vatandaşımızla istişare ederek yapmamız lazım. İstişareleri yapamazsak Orduzu'yu, Hanımınçiftliği'ni, Yaygı'nı ve Çöşnük'ü iyi değerlendiremezsek Malatya'ya yazık etmiş oluruz. Sorumluluğumuz bu yüzden ağır. Görevinizi layıkıyla yapacağınıza inancımız tamdır. İnşallah Rabbim sizleri de, bizleri de utandırmaz. Bu millete hizmet borcumuzu yerine getirmiş oluruz. Bizi bu toplantıda bir araya getiren il başkanımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Bu görevlerin hepsinin gelip geçici olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir gün bitecek. Ömür boyu görevlerde kalmayacağız. Bunun için hemşerilerimizi kırmayalım. Onlara karşı alçak gönüllü olalım. Başkanımızın dediği gibi sizler birer milletvekilisiniz, ama bir gün bu görev biteceğini unutmayın” diyerek, hizmet vurgusu yaptı.