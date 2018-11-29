Battalgazi Belediyesi, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hanımınçiftliği, Hisartepe, Meydanbaşı mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yapılırken, Göller Mahallesinde ise, birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması için asfalt temel malzeme serim çalışması yapılıyor. Hisartepe, Selçuklu, Meydanbaşı ve Hanımınçiftliği Mahallesindeki bazı sokaklarda başlatılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Göller Mahallesinde ise, birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması için asfalt temel malzeme serim çalışması aralıksız devam ediyor. Orduzu Mahallesi Değirmen Sokak bölgesinde de freze ile kazı çalışmaları sürerken, kazı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Değirmen Sokak'ta ve İskender Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başlanılacağı belirtildi.

Öte yandan sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığı Hanımınçiftliği okul yolu bölgesinde ikamet eden mahalle sakinlerinden Mahmut Ovacık, yapılan hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hizmetten dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” derken, Fikret Ök ise, “Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı. Allah onu başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.