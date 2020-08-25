Battalgazi Belediyesi asfaltta iddialı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskimalatya Meydanbaşı Mahallesi genelinde toplam 8 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için bu göreve talip olduk” dedi.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım hizmetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in 2023'te asfaltsız yolumuz kalmayacak talimatları üzerine çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eskimalatya Meydanbaşı Mahallesi genelinde 8 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güder, ilçede asfaltsız hiçbir yol bırakmayacaklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Başkan Güder'e teşekkür

Gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten mahalle sakinlerinden Gazi Dinç isimli vatandaş, “Yollar eskiden çok kötüydü. Toz toprakta içinde yaşam sürüyorduk. Battalgazi Belediyemize konuyu intikal ettirdikten sonra ekipler harekete geçti ve bir aydır yollarımız yapılıyor. Çalışmalardan dolayı çok memnunuz, Osman Güder başkanımızdan Allah razı olsun. Ekibine ve kendisine teşekkür ederiz” derken, Hikmet Köksal isimli vatandaş ise şunları söyledi: “Başkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Mahallemizde geçmişte bir çalışma yapılmamıştı. Stabilize bir haldeydi. Mahallemizde bir araba geçtiği zaman toz ve dumanın içinde kalıyorduk. Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyoruz. Bizleri bu çileden kurtardı” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar hiç durmadan süratle devam etti”

Mahalle sakinleri adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şenel, “Çalışmalar son sürat ilerliyor. Başkanımıze ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Sathi kaplama tesisi ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Battalgazi Belediyesi bünyesinde kurulan Soğuk Asfalt Üretim ve Serim Tesisi ile kaliteli hizmetlerin sunulduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak sathi kaplama çalışmalarımız daha önceden müteahhit firmalar tarafından gerçekleştiriliyordu. Gezip gördüğümde müteahhit firmaların yapmış olduğu yolların kısa sürede bozulduğunu gözlemledim. İlgili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda sathi kaplama çalışmalarında alt yapının çok iyi olması gerekiyormuş. İyi sıkıştırılması ve kaliteli malzemenin alt kısma serilmesi gerekiyor ki, sıcak asfaltı üzerine dökebilesiniz. Her noktada belki müteahhit firmaları yeteri kadar kontrol edemiyorsunuz. Ekip olarak bu sorun ve sıkıntıları gördüğümüzde soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kurulması gerekliliğini gördük ve tesisimizi kurduk. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek için bu şarttı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederken yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını dile getirdiklerinde, bizlerde onlardan daha mutlu oluyoruz. Bizler vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için bu göreve talip olduk. Hizmetimiz Meydanbaşı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 2023 yılına kadar asfaltsız yolumuz kalmayacak” diye konuştu.