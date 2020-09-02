Battalgazi belediyesi Eylül Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturumu yapıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantının 1.oturumunda, 4 gündem maddesi görüşüldü. Ağırlıklı olarak imar plan değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda, görüşülemeyen 5 gündem maddesi ise ikinci oturuma bırakıldı. İmar Komisyonuna havale edilen Eskimalatya Mahallesi Alibaba Mezarlığı mevkisine ait imar planı değişikliği toplantıda kabul edilirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. oturumu, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.