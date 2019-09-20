Battalgazi Belediyesi, kanser taraması hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı

Battalgazi Belediyesi Şehit Fevzi-Beylerbaşı Kültür Merkezi ve Mahalle Müzesinde gerçekleştirilen Kanser Taraması bilgilendirme toplantısına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder," Bu tür bilinçlendirme toplantılarının daha fazla yapılmasını ve birçok mahallede geniş bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğünden Hemşire ve Ebelerin katıldığı Kanser taraması ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında, kanserin tedavisinde erken teşhisin önemi anlatılarak, bayanlara “Sigara kullanmayın, sigara kullanılan yerlerde bulunmayın, çocuklarınızı sigara dumanına maruz bırakmayın, doğal ve dengeli beslenin, güneş ışığından optimal yararlanın, güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kalmayın, fazla kiloları verin ve egzersiz yapın“ uyarılarında bulundu.

“Bilinçlendirme toplantılarına devam edeceğiz”

Gerçekleşen programda, kanser tedavisinde erken teşhisin önemini vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder," Katılımların arttırılarak toplantılara gelmeyenleri tespit ederek bilinçlendirmek gerekiyor. Toplum sağlığı konusu bizim en önemli görevlerimiz arasındadır. Sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Bizler hastalandıktan sonra hep doktora gidiyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde yiyecek ve gıdalara kontrol etmiyoruz. Gıdalarımız farklı alanlarda gübrelerde, kimyasal alanlarda ve istemediğimiz ilaçlarla yetişebiliyor. Bunlar ilaçlanıyor ama ilerde kullanıldığı vakit, insan hayatı ve insan sağlığı üzerinde nasıl olumsuz bir etki oluşturduğunu düşünmüyoruz. Kanser vakıaları da genelde bizim beslenme alışkanlığımıza ve yaşam koşullarımıza bağlı olarak artıyor. Hem Belediyemiz hem de Sağlık İlçe Müdürlüğümüz ile beraber inşallah aileleri bilinçlendirme toplantılarına devam edeceğiz. İnşallah ileri ki tarihlerde arkadaşlarımızın yapacağı programlarla belki bayanlarda içlerinde olabilir, ama muhtarlarımızla da böyle toplantılar düzenleyerek, en azından ilk yardımın nasıl yapılacağı konusunda insanımızı bilinçlendirmeye çalışacağız. Böyle duyarlılık gösterip bu toplantılara katıldığınız için özellikle sizlere ve sizleri bilgilendiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah birçok mahallemizde de böyle programları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kanser taraması ile ilgili bilgilendirme toplantısının ardından Battalgazi Belediyesi Şehit Fevzi-Beylerbaşı Kültür Merkezi ve Mahalle Müzesinde bulunan kütüphanede çocukları ziyaret eden Başkan Güder, burada çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak kendisine yoğun ilgi gösteren çocuklarla resim çektirdi.