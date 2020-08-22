Battalgazi Belediyesi personeli covid-19 testi yaptırdı

Yeni tip korona virüs salgını karşısında tedbirlerini en üst sevide tutmaya çalıştığı belirtilen Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, risk altında bulunan personellerine tedbir amaçlı korona virüs testi yaptırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tuttuğu bildirilen Battalgazi Belediyesi, Malatya'da salgının son zamanlarda artış hızının yüksek olması nedeniyle risk altında bulunan personellerine korona virüs testi yaptırdı. İlçe geneline daha sağlıklı ve güvenle hizmet etmek için korona virüs testi yaptıran belediye personelinin test sonuçları negatif çıktı.

Malatya'daki artış hızından bahseden ve kurallara riayet edilmesi gerektiğini hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz son zamanlarda korona virüs salgınında Malatya'mızda bir artış görülüyor. Bu noktada kurallara daha da riayet etmemiz gerekiyor. Bizde bu artış hızı nedeniyle ve ilçemize daha iyi hizmet verebilmek adına belediyemizde risk altında bulunan bazı personellerimize test yaptırdık. Belediyemizde çalışan personelimize maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerle Malatya'mızda son günlerde yaygın hale gelen ve salgını kontrol altına alacağız. Yeşilden kırmızı duruma gelen korona virüs haritasının alınan tedbirlerle yeniden yeşile döndüğü günlere geri döneriz” dedi.