Battalgazi Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini unutmadı

Battalgazi Belediyesi tarafından 104'üncü yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından 104'üncü yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma programı, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Battalgazi Kaymakamı Abdül kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Vekili Basri Kahveci, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Latif Okyay, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için Kur'anı Kerim tilavetinin okunması ile birlikte başlayan programın açılış konuşmasını Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan yaptı. Başkan Gürkan, Sarıkamış Harekatı'na değinerek, “Sarıkamış hakikaten bir facia olarak adlandırılıyor. Gerçekten de Türk tarihinde önemli bir ağıtın, önemli bir dramatik sahnelerin yaşadığı bir dönemdir. 90 bin vatan evladı Allahuekber dağlarında -40 derecede donarak şehit oldular. Sarıkamış faciasını 104'üncü yıldönümünde Allahuekber dağlarında kanı ve canı pahasına bu toprakları kurtarmak için şehit olan dedelerimize rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Allah onlara gani gani rahmet etsin. Onların şefaatlerine bizi nail etsin. Onun için Anadolu toprağı kutsal topraktır. İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif'in ‘bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı' dediği yer işte bu topraklardır. Anadolu coğrafyasının her yeri böyledir. Sakarya, Dumlupınar, Çanakkale, Yemen, Filistin, Kafkaslar'da, Trablusgarp'da böyledir. Bu geniş coğrafyada hep geçmişimiz, ecdadımız, dedelerimiz, atalarımız bu topraklar için şehit düşmüş. Ve Milli Kurtuluş Savaşı ile 780 bin km karelik olan şu anda Misakı milli sınırı diye tabir ettiğimiz vatan toprakları elimizde kalmıştır. Bu vatan toprakları da kolay kurtarılmamıştır. Ve Mondros Müzekkeresi, Sevr Antlaşması ve Anadolu'da bütün Osmanlı ordularının dağıtılması, dört bir yandan işgal ve akabinde milli mücadele, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Erzurum, Sivas kongreleri, Amasya genelgeleri ve Milli Kurtuluş Savaşımız, 1920 de Ankara'da TBMM açılması ve akabinde 4 yıl sürecek Milli Kurtuluş Savaşımıza başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün seçilmesi, birinci İnönü ve İkinci İnönü savaşları, akabinde Sakarya ve büyük taarruz. Memleketimizin istikbali ve devletimizin ebed müddeti için emin adımlarla yürüyeceğiz. Emanet olan bu davayı kucaklayacağız. İleriye götüreceğiz. Bu memleketin birliğine, dirliğine, düzenine, zarar ziyan verecek hiç bir nifak tohumuna da müsaade etmeyeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” dedi.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Aykut Dönmez ise, Sarıkamış Harekatı ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Dönmez, “Yapılan araştırmalarda donarak şehit olan asker sayımız 7 bin civarında. -40 derecede en iyi donanımla dışarıda kalma süreniz 4 saattir. Dolayısıyla Rusların da en az 7 bin donan askeri var. Onların kaybı da bizden az değil. Değerlendirme yaptığımız olay Sarıkamış harekatı. Bitmiş bir savaş. Sonuç üzerine oradaki komuta kademesini her şeyini eleştirir, değerlendirirsiniz. Bu da hakkımız. Yalnız bu değerlendirmenin doğru bilgilere dayanmasının önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek, Sarıkamış Harekatı'nın detayları hakkında bilgiler verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından kahramanlık türküleri ve ağıtları seslendirildi.