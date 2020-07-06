Battalgazi belediyesi sokakları asfaltlamaya devam ediyor

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, deforme olmuş Tenzile Sokak'ta sıcak asfalt serim çalışması yaptı. Esnafların mağdur olmaması için çalışmalarını gece yürüten ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “MASKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çarşı merkezinin alt yapı çalışmalarının tamamlanması için 130 milyon liralık bütçe ayrıldı” dedi.

Vatandaşların modern ve konforlu ulaşıma kavuşması için ilçe genelinde asfalt ve yol yapım çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde deforme olmuş yollara yönelik çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatları doğrultusunda; Tenzile Sokak'ta deforme olmuş kilitli parke taşı ile kaplı yolu sökerek yerine sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmadan dolayı esnaflar ve mahalle sakinleri Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ederken, Belediye Başkanı Osman Güder de çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Battalgazi'nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ekipler çalışmalarını gece yürüttü

Mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe genelindeki çalışmalarını gece gündüz yürüten Battalgazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, PTT yanından Şemsiye Sokağa çıkan Tenzile Sokak'ta yenileme çalışmaları başlattı. Vatandaşların rahatsız ve esnafların mağdur olmaması için çalışmalarını gece yürüten ekipler, sokaktaki deforme olmuş kilit taşları sökerek, sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarında sokağı kullanılır hale getiren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekiplere teşekkürlerini iletti.

Esnaftan duyarlılığa teşekkür

Çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Esnaf Hüseyin Canşı isimli vatandaş, “Bu yol çok güzel oldu. Eskiden taşları kalkmıştı. Vatandaşlar ve esnaflarımız mağdur oluyordu. Şuan gayet güzel oldu. Esnaf için de güzel bir çalışma oldu. Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyoruz. Başkanımız Osman Güder'de gayet başarılı ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bir diğer esnaf Abdurrahman İnce ise, “Tenzile Sokak'a yapılan asfalttan dolayı Battalgazi Belediyesi'ne ve Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyoruz. Bizlerin burada mağdur olmaması için başlattıkları çalışmaları akşam yaptılar. Bu duyarlılık ayrıca bizleri mutlu etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesut Vural isimli vatandaş, “Bu yolda taşlar yerinden çıkmış ve kullanılmaz haldeydi. Battalgazi Belediyesinin ekipleri gelerek akşam burayı asfaltlama çalışmalarına başladılar. Tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Osman Başkanımıza da teşekkür ediyorum, daha iyi hizmetler bekliyorum” dedi.

“Çalışmalarımızı yaparken esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı düşünüyoruz”

‘İşimiz hizmet, gücümüz millet' düsturuyla çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak Tenzile Sokak'ımızın kaldırım çalışmalarını yaptık, akabinde asfaltlama çalışmalarına ekiplerimiz gece başladı. Bizlerde çalışmaları yerinde inceledik. Gecenin bu vaktinde arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Sabaha kadar çalışmalarını

tamamladılar. İşimiz hizmet, gücümüz millet diyerek çıktığımız bu yolda amacımız ilçedeki vatandaşımızın ihtiyacını gidermek, onların yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızı rahatsız ve esnafımızı ise mağdur etmemektir. Çalışmalarımızda bunlara özellikle dikkat ediyoruz. Ekiplere kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı..

Alt yapı çalışmalarının tamamlanması için 130 Milyonluk bütçenin ayrıldığını vurgulayan Başkan Güder, “MASKİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda çarşı merkezindeki devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanması için belirli bir bütçenin ayrılması gerekiyordu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde 130 Milyon liralık bütçe ayrıldı. İnşallah çalışmalar en kısa sürede tamamlanması ile birlikte bizlerde üst yapı çalışmasını tamamlayacağız. Tıpkı Tenzile Sokak'ta yapmış olduğumuz gibi. Tenzile Sokak'ta yapmış olduğumuz güzelleştirme çalışmalarımızı diğer sokaklarda da gerçekleştireceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Yaptığımız hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.