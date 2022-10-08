Battalgazi Belediyesi standına yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'nde ilçenin tarihi, kültürü, tescilli lezzetlerini kurulan stantta katılımcılarla buluşturuyor. Kurulan stantta gençlere yönelik yapılan yatırımlar anlatılırken, aynı zamanda stanttaki çeşitli aktivitelerle katılımcılar keyifli zaman geçiriyor.

Bu yıl AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından başkent Ankara'da ikincisi düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali' çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Battalgazi Belediyesi'nin tanıtım standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, stantta gençlere yönelik bilişim, spor, teknoloji, eğitim, sanat ve sosyal faaliyetler alanında yapılan çalışmalara ilişkin görsel ve ürünler yer alıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de standı ziyaret edenlere gençler için hayata geçirdikleri çalışmalar ve ürettikleri projeleri anlatıyor.

Battalgazi'nin gençlik yatırımları ilgi görüyor

Açılışı yapıldığı andan beri siyaset, sanat ve spor camiası ile çok sayıda gencin uğrak mekanı olan Battalgazi Belediyesi'nin standında eşleştirme oyunu, alt futbol, hat sanatı gibi farklı aktiviteler yer alırken, kayısının yanı sıra çeşitli ikramlar yapılıyor. Tarih başkenti ilçenin tüm güzelliklerinin video ve görsellerle tanıtıldığı standı gezen birçok katılımcı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in hayata geçirdiği gençlik yatırımlarını yakından tanıma fırsatı buluyor. Spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak ve teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, ‘Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun' projesi yapılan değerlendirme sonrasında ödüle layık görülmüş ve Battalgazi Belediyesi standını ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ödülü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e vermişti.

“Gençlerimiz için her alanda yatırım yapıyoruz”

Gençleri sevdiklerini ve her zaman desteklediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçelerinde bu doğrultuda çok sayıda adım attıklarını söyledi. Başkan Güder, “Gençler için spor alanları yaparken sosyal aktivitelere katılacakları mekanları da oluşturuyoruz. Gençlerimiz bizim için değerli ve gençlerimizin her alanda faaliyet göstermesini istiyoruz. Sanat, spor, siyaset, bilim, üretim ve diğer alanlarda gençlerimiz kendilerini yetiştirdiklerinde ülkemiz adına önemli adımlar atacaklardır. Bizler bugün onlar için çaba gösteriyoruz ve ülkemizin daha da ileri bir seviyeye taşınmasında önemli katkı sunacaklardır. Yaptığımız yatırımlar ilçemizde ilimizde gençlerimizin takdirini kazanıyor ve bundan sonrada önemli yatırımları gençlerimizin hizmetine sunacağız. Ankara'daki festivalde de gençlerimiz bizleri yalnız bırakmadı ve yaptığımız yatırımlar burada da yine ilgi gördü” dedi.

Gençlerden Battalgazi'nin gençlik yatırımlarına tam not

Battalgazi Belediyesi standını ziyaret eden Osman Danış, Başkan Güder'in çok güzel yatırımları hayata geçirdiğini ifade ederek, “Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Festival güzel. Belediyeler güzel stantlar kurmuş. Çeşitli hediyeler var. Her belediyenin kendine has yöresel yemekleri, kuruyemişleri ve ürünler var. Gençler için oyunlar yapılmış. Battalgazi Belediyesinin standı ve gençlik yatırımları çok güzel. Ben Doğu Anadolu çocuğu olarak böyle bir yeri görmekten mutluluk duydum. Osman Güder Başkanımıza teşekkür ediyorum. Osman başkana sahip çıkalım, gerçekten çok güzel yatırımlar yapmış gençler için” ifadelerini kullandı.

Gençlerden Nisa Taşkın da, “Festival güzel, eğlenceli ve birçok yapabileceğimiz etkinlikler var. Geçen yıl da gelmiştim. Şimdi duyunca arkadaşlarla okuldan çıkar çıkmaz buraya geldik. Belediyenin standı güzel olmuş sade ve şık güzel görünümlü. Gençler gelsin bence burası çok güzel bir festival” dedi.

Kadir Yılmaz ise, “Çok güzel bir festival. Bunun gibi aktivitelerin daha çok yapılması lazım. Ben çok beğendim. Farklı kültürleri tanıyoruz burada. Tüm genç arkadaşlarımız burayı ziyaret etsinler. Gerçekten harika bir yer” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder'in yatırımlarını çok beğendiğini aktaran Zeynep Kesikbaş da, “Ankaralıyım. Çok güzel bir festival olmuş. Çok memnun kaldım. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de çok güzel gençlik yatırımları yapmış. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Çalışmalarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.