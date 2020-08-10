Battalgazi Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesinde asfalt serimi yaptı

Malatya'da, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konforlu ve güvenilir bir ulaşım için asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Malatya Turgut Özal Üniversitesinin yer aldığı arazi yolunda yeni asfaltlama çalışması yapan Battalgazi Belediyesi ekipleri, 2 bin metrelik satıh kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. Yolların yenilenmesiyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne giden yollar yeni eğitim dönemine hazır hale getirilmiş oldu.

Yapılan çalışmaları Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Başkan Yardımcıları ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerimiz gelmeden üniversitemizin bulunduğu yollarımızda asfalt çalışmalar yaptık” dedi.

“Başkanımız okullar açılmadan yollarımızı yaptı”

Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Yeni eğitim ve öğretim süreci öncesi Battalgazi kampüsümüzde öğrencilerimizi beklerken, Battalgazi Belediye Başkanımız da öğrencilerimiz geldiğinde ulaşımda sorun yaşamamak adına yollarımızı yapıyor. Başkanımızdan daha önce yollarımız ile ilgili söz almıştık. Kendisi de sağ olsun okullar açılamadan gerekeni yaptı. Ekiplerini yönlendirerek, Üniversitemizin içindeki ihtiyaç duyulan yolların asfaltlama işlemini yaptırdı. Başkanıma ve ekibine çalışmalardan dolayı üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tıp fakültesinin üniversitemize kazandırılması bizleri memnun etti”

Yol çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Turgut Özal Üniversitemiz Malatyamıza kazandırılan ikinci üniversitemiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm siyasilerimize ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Üniversitelerimiz bizim ortak paydalarımız. Yerel yönetimler olarak da üniversitelerimizin ihtiyaçlarını sormak adına öğrencilerimize rahat bir yaşam sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Eğitim için gelen öğrencilerimiz bizim evlatlarımız. Turgut Özal Üniversitemizin Battalgazi bölgemizde olması nedeniyle Aysun hocamızla sürekli istişare halindeyiz. İmkanlarımız ölçüsünde üniversitemize elimizden gelen tüm konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Turgut Özal Üniversitemiz de ikinci üniversite olarak Malatyamıza ciddi katma değer sağlıyor. Tıp Fakültesinin de Turgut Özal Üniversitemize kazandırılması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Üniversitemizin gelişmesi dolaylı olarak Battalgazimizin gelişmesidir. Hem bölgeyi kalkındırma, Hem de Malatya'yı kalkındırma adına hocamızın gerek Ankara gerekse yurt dışı çalışmalarını takip ediyoruz. Atılan tüm adımlar öncelikle Battalgazimizin sonrasında Malatya'mızın menfaatlerine olan çalışmalardır. Rektör hocamız sürekli Malatyamıza neler kazandırabiliriz diyerek onun çabası içindedir. Bizim de hocamıza elimizden geldiğince yardımcı olmamız lazım. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilerimiz gelmeden üniversitemizin bulunduğu yollarımızda yeni asfalt çalışmaları yaptık. Buranın üst zeminini bize düşen görev olarak yapıp, öğrencilerimizin daha temiz ve güzel bir ortamda bulunmaları için gayret sarf ediyoruz. Yol çalışmalarımız Battalgazi'de de devam ediyor. Soğuk Asfalt Üretim ve Serim Tesisimizi de Battalgazi Belediyemize kazandırdıktan sonra amacımız 2021'de inşallah asfaltsız yollarımız kalmayacak. Bu hizmetlerimiz ara vermeden devam edecek. Biz yöneticiler daha kaliteli bir üniversite oluşturma yolunda çalışırsak inanıyorum ki daha fazla öğrencimiz Turgut Özal Üniversitemizi tercih edecektir. Hem alt yapı hem de üst yapı olarak kampüs alanımızı geliştirip güzelleştirirsek, bunu daha iyi anlatabilirsek burada öğrenim görmek isteyen öğrenci sayısını arttırabiliriz. Buradan öğrenci kardeşlerimize seslenirsek daha çok öğrencimiz Turgut Özal Üniversitemizi tercih etsin ve Malatyamızla tanışsın. Öğrenci kardeşlerimizin bize, Malatyamızın da öğrenci kardeşlerimize katkı sunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.