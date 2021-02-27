Battalgazi Belediyesi vezneleri açık

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 7256 sayılı vergi affı kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilk taksit ile son ödemelerini yapmak isteyen vergi mükellefleri için 27-28 Şubat tarihlerinde saat: 10.00-16.00 arasında vezneleri açık tutulacak.

Battalgazi Belediyesi, 7256 sayılı vergi affı kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilk taksit ile peşin ödemelerin son tarihi 1 Mart 2021 olan vergi mükellefleri için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile veznelerini hafta sonu açık tutuyor. Battalgazi Belediyesi, son gün veznelerde oluşabilecek yoğunluktan dolayı vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için saat 10.00-16.00 arasında Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet Parkı yanındaki ek hizmet binasındaki vezneleri açık olarak hizmet veriyor. Vergi borçlarını yatırmak isteyen mükellefler, yanlarında yapılandırma başvuru evraklarının bulunması şartı ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Mükellefler, Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve Vilayet Parkı yanındaki ek hizmet binasındaki veznelere hafta sonunda ödeme yapılabileceği gibi www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması adresinden de ödemelerini gerçekleştirilebilecek.