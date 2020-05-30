Battalgazi Belediyesi veznelerinde vergi yoğunluğu

Emlak ve çevre vergilerinde birinci taksit ödemelerinin son gününe yaklaşılırken, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi veznelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Belediyelere ödenmesi gereken 2020 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksitlerinin son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. İlk taksit ödemesini son günlere bırakıp ödemek isteyenler Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yoğunluk meydana geldi. Çok sayıda vatandaş vergisini ödemek için sıra bekledi.

Korona tedbirlerine dikkat edildi

Yoğunlukta korona virüs tedbirleri elden bırakılmıyor. Vergisini ödemek için hizmet binasına gelenlerin girişte ateşi ölçülürken, maskesiz içeri alınmıyor. Sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uyulması isteniyor ve veznelere gidenler ellerini dezenfekte ediyor. Görevli zabıta ve personel tarafından vatandaşlar veznelere tek tek alınırken, veznelerde mesafeye dikkat ediliyor.

Ödeme yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar ödemeyi son günlere bıraktıkları için yoğunluğa denk geldiklerini ifade ederken, yeni tip korona virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını söylediler.

Online olarak kolay ödeme imkanı

Belediye hizmet binasında bulunan vezneler 31 Mayıs Pazar günü 08. 00 ve 17.00 saatleri arasında da açık olacak. Vatandaşlar, vergilerini, veznelere nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi online ödeme de yapabilirler. www.battalgazi.bel.tr web sayfasının e-belediye modülü ile internet üzerinden kolayca ödeme yapılabilir.