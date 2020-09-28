İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Battalgazi Belediyesi'nde HES uygulaması başladı

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES Kodu uygulaması, Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES Kodu uygulaması, Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Mesai saatinin başlaması ile birlikte tüm personel ve vatandaşlar HES kodu ile Battalgazi Belediyesine girebilecekler.


Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında Battalgazi Belediyesi personelleri başta olmak üzere belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alındı. Battalgazi Belediyesi bina girişlerine uyarı afişleri asılarak, vatandaşlar uygulama hakkında bilgilendiriliyor. Kodu olamayan veya olup da riskli görülen kişiler, Belediye personelleri tarafından binalara alınmayarak ilgili kuruluşlara yönlendirilecek.


Öte yandan Battalgazi Belediyesi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği olan ‘Güvenli Alan' uygulamasını da hayata geçirdi. Bu uygulama ile akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.